من هو محمد شيمي وزير قطاع الأعمال الجديد؟

أدي محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال العام، خلفا للدكتور محمود عصمت، الذي سيشغل منصب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في نفس الحكومة.

وجاء المهندس محمد الشيمي من خلفية كبيرة في عدد من الشركات التي أضافت له خبرات كبيرة، سواء داخل قطاع البترول أو خارج قطاع البترول.

الخبرات السابقة لـ"محمد الشيمي" وزير قطاع الأعمال الجديد

نجح الوزير الجديد في قيادة شركة بتروجت بقطاع البترول إلى تحقيق إنجازات كبيرة.

استكمل العمل في رئاسة شركة صان مصر في قطاع البترول.

تولى العديد من المناصب خارج قطاع البترول نظرا لخبرته الكبيرة في إدارة الشركات حيث تولي رئاسة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

شغل عددا من المناصب لعل أبرزها ترأسه مجالس إدارات كبرى شركات القطاع البترول وهى «بتروجيت - صان مصر - جنوب الوادي القابضة للبترول - وكيل وزارة البترول للمشروعات».

شغل منصب الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة كونكورد للهندسة والمقاولات اعتبارا من يوم 15 أكتوبر 2021.

دعا الشيمي، الشركات الإفريقية للشراكة والاستثمار في إفريقيا، قائلًا إن «رسالته اليوم هي العمل معًا واستغلال الفرص المتاحة للوصول إلى الأهداف».