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الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

القبض على عاطلين لسرقتهم حديد كوبري بشبرا الخيمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ألقت مباحث القليوبية، القبض على عاطلين لهما معلومات جنائية لقيامهما بسرقة حديد أحد الكباري في شبرا الخيمة وبيعها لأحد تجار الخردة بدائرة قسم أول شبرا، وأرشدا عن تاجر الخردة وجرى ضبطه والمسروقات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية، اخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد ورود بلاغ لشرطة النجدة بقيام مجهولين بسرقة حديد أحد الكباري المنشأة في شبرا الخيمة.
جرى تشكيل فريق بحث توصل إلى أن وراء وقائع السرقات عاطلين مسجلين سرقات وفى أحد الأكمنة جرى ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بسرقة الحديد من الكوبرى لبيعه وأرشدا عن تاجر الخردة الذي قام بشراء الحديد وجرى ضبطه هو الآخر.

 وأرشد عن المسروقات والتي قدرت بنحو نصف طن حديد، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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