وزيرة البيئة تحلف "يمين" استمرارها بالملف البيئى بحكومة مدبولي الجديدة

أدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم، حلف يمين استمرارها في تولي حقيبة وزارة البيئة أمام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

وكانت قد تولى منصب وزارة البيئة سبع وزراء، وتستمر حاليا الدكتورة ياسمين فؤاد في تولي رئاسة منصب وزارة البيئة، بعد تمسك الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بها بالحكومة الجديدة، حيث قامت “فؤاد” بالعديد من الانجازات بالملف الدولى البيئى، أبرزها ماتم بالاتفاقية الاطارية لتغير المناخ، حيث لعبت دورًا محوريًا في التحضير لمؤتمر المناخ COP27، حيث كثفت الجهود لمواجهة تحديات تغير المناخ وعززت التعاون مع الوزارات المختلفة لضمان نجاح المؤتمر، وتحت قيادتها، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التي تعد خطوة هامة نحو مستقبل مستدام لمصر

وكانت قد تولت “ فؤاد”أكثر من مرة هذا المنصب على التوالي، وذلك عقب اختيارها من قبل التشكيلات الوزارية الجديدة على التوالي، حيث انه أولى رئاستها لهذا المنصب كان في ١٨ يونيو ٢٠١٨