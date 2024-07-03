الليلة .. البابا تواضروس الثاني يلقي عظته الأسبوعية من كنيسة مارجرجس الشطبي

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، عظته الأسبوعية من كنيسة مارجرجس الشطبي بالإسكندرية.

واعلنت الصفحة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بان عظة البابا تواضروس الثاني بحضور شعبي، على أن تتم إذاعتها عبر القنوات المسيحية، وصفحة المُتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.