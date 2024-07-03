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الأربعاء 03 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الليلة .. البابا تواضروس الثاني يلقي عظته الأسبوعية من كنيسة مارجرجس الشطبي

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، عظته الأسبوعية من كنيسة مارجرجس الشطبي بالإسكندرية.
واعلنت الصفحة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بان عظة البابا تواضروس الثاني بحضور شعبي، على أن تتم إذاعتها عبر القنوات المسيحية، وصفحة المُتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية كنيسة مارجرجس الشطبي الإسكندرية