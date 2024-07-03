الحكومة الجديدة.. السيرة الذاتية للمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية

تولى المهندس كريم إبراهيم على بدوى حقيبة وزارة البترول والثروة المعدنية في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة بعد أداءه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

من هو المهندس كريم بدوى وزير البترول الجديد؟

المؤهلات العلمية:

1995 بكالوريوس هندسة ميكانيكا، امتياز مع مرتبة الشرف، الجامعة الأمريكية بالقاهرة

1998 ماجستير هندسة ميكانيكا، الجامعة الأمريكية بالقاهرة

2008ماجستير إدارة الأعمال، جامعة Erasmus هولندا

2023 برنامج تقنيات تقليص الانبعاثات Net Zero، جامعة Stanford لوس انجلوس

2021 برنامج التميز في العمل الرقمي، جامعة Berkeley لوس أنجلس

2010 برنامج تدريبى حول التمويل التنفيذي الاستراتيجي، المعهد الدولي لادارة التنمية، سويسرا

الخبرات المهنية :

مدير الطاقة الجديدة بشركة شلمبرجير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد أن كان مدير الأداء الرقمي لشركة شلمبرجير بـالمقر العالمي للشركة في هيوستون، وشَغلَ قبلهما منصب رئيس الشركة في مصر والسودان وشرق المتوسط ، وقضى فيها مسيرة متنوعة الخبرات ضمت القطاع الهندسي والخبرة العملية والادارية في قطاع الاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز UPSTREAM، وقطاعات التسويق والتدريب وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الموارد البشرية، فشملت، فيما شملته، مجالات تحسين الهياكل التنظيمية، وادارة التغيير ووضع الاستراتيجيات المحققة للنتائج والتمويل وضمان فاعلية الأداء العملياتي.

أدار مشروعات هامة أدت إلى تحسين الإدارة والكفاءة في مجال البترول والغاز، وخفض الانبعاثات الكربونية، والتمهيد لنظم الطاقة الجديدة والنظيفة، بمراعاة التوازن في مجال البيئة، ومواصلة تدعيم وتنمية العلاقات مع الشركاء بما في ذلك الوزارات والمطورين وشركات EPC والجهات المعنية بتحديث التكنولوجيا والصناعات المختلفة، بما في ذلك، صناعات البترول والغاز ووزارة الكهرباء وشركاتها وشركات الحديد والأسمنت والمطورين، لتقليل الانبعاثات وتحقيق الطموحات المتعلقة بالطاقة الجديدة.

شارك في العديد من المؤتمرات الدولية في قطاع الطاقة، مثل مؤتمر Ceraweek في هيوستن في مارس 2023، منتدى السعوديىة للاستثمار في قطاع البتروكيماويات في هيوستن في مارس 2023، المؤتمر العالمي لشركات الكهرباء World Utilities Congress في أبوظبي في مايو 2023، أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الرياض في سبتمبر 2023، مؤتمر ADIPEC بالإمارات العربية المتحدة في أكتوبر 2023، ورشة عمل منتدى شرق المتوسط للغاز حول نزع الكربون في أكتوبر 2023 في القاهرة وفي مؤتمر COP28 بدبي، وفي ندوة حول التطور التكنولوجي في تخفيض الانبعاثات في قطاع البترول في مصر، بجناح مصر خلال مؤتمر COP28، وقمة عمان للهيدروجين الأخضر في مسقط في ديسمبر 2023.

وفيما يخص قطاع البترول المصرى فقد شارك فى تنفيذ عدد من المشروعات المهمة ومنها: