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الأربعاء 03 يوليو 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

شهيد وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية بمخيم النصيرات

غارة إسرائيلية
غارة إسرائيلية
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، بسقوط شهيدًا ووقوع عدد من الإصابات إثر غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ويواجه سكان قطاع غزة قيود إسرائيلية متزامنة في ظل استمرار الحرب، لا سيما محافظتي غزة والشمال، مجاعة شديدة في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.

غارة إسرائيلية مخيم النصيرات قطاع غزة إسرائيل القاهرة الاخبارية