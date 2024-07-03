شهيد وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية بمخيم النصيرات

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، بسقوط شهيدًا ووقوع عدد من الإصابات إثر غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ويواجه سكان قطاع غزة قيود إسرائيلية متزامنة في ظل استمرار الحرب، لا سيما محافظتي غزة والشمال، مجاعة شديدة في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.