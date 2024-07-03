الجيش الروسي يطرد القوات الأوكرانية من جزر دلتا دنيبر في خيرسون

أكد حاكم مقاطعة خيرسون " فلاديمير سالدو " / اليوم الأربعاء / أن الجيش الروسي طرد المسلحين الأوكرانيين من الجزء الجزري من نهر دنيبر في مقاطعة خيرسون، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية لا يمكن أن تحصل على موطئ قدم هناك لفترة طويلة.

ونقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية عن سالدو قوله، إن الوضع في الجزر ديناميكي، لأنه لا يوجد خط تماس واضح، لذلك يعمل المقاتلون الروس بطريقة متنقلة، ويضربون ويدمرون مجموعات الاستطلاع التي تحاول التسلل إلى الجزر.

واشار سالدو إلى أن دلتا دنيبر لا تزال منطقة رمادية، وذلك بسبب الظروف الطبيعية والجغرافية.

وأصبحت مقاطعة خيرسون كيانًا في روسيا الاتحادية بعد استفتاء أُجري في سبتمبر2022، لا يعترف الجانب الأوكراني بشرعيته ويواصل قصف المقاطعة.

في الوقت الحالي، يخضع 75% من مقاطعة خيرسون للسيطرة الروسية، بينما تسيطر القوات الأوكرانية على جزء منها على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون.