حركة المحافظين| 10 معلومات عن المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر الجديد

أدى المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة حلف اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، محافظاً للأقصر، خلفا للمستشار مصطفى الهم.

السيرة الذاتية للمهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر الجديد

1 - المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة وصف بأحد البنائين الكبار في تاريخ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

2 – من مواليد الستينات، بدأ رحلته العملية منذ تخرجه من كلية الهندسة بجامعة المنصورة عام 1985 ثم التحق بالعمل بشركة حسن علام مباشرة حتى عام 1997.

3 - بدأ عمله بالمجتمعات العمرانية كمهندس تنفيذ مرافق بجهاز القاهرة الجديدة، ثم مدير إدارة المرافق بمدينة بدر، ومشرف أعمال المرافق بمدينة السادات ونائب رئيس مدينة السادات.

4 - صعد "عمارة" في سلم المسئولية بخطوات ثابتة حتى أصبح تواليًا رئيسًا لأجهزة مدن الشيخ زايد وبدر والشروق وأكتوبر في الفترة من 2005 حتى 2015.

5 – ووصل "عمارة" إلى قيادة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث بدأ كمساعد نائب رئيس الهيئة في يوليو 2015 ، ثم صدر له قرار في عام 2017 بشغل منصب نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن عام 2017.

6 - في عام 2022 ، أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم (1245) لعام (2022) بمد خدمة المهندس "عبدالمطلب ممدوح محمد عمارة"، فى وظيفة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشئون قطاع التنمية وتطوير المدن بالمستوى الوظيفي "الممتازة" بموازنة "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" التابعة لـ"وزارة الإسكان والمرافق".

7 – وصل محافظ الأقصر الجديد إلى سن التقاعد منذ 6 أشهر، وتم تكريمه في حفل كبير بالقاهرة الجديدة وسط أحبابه وزملائه مظاهرة حب كبيرة ولمسة وفاء عظيمة تقديراً لنجاحاته وإنجازاته التي امتدت على مدار عمره المهنى منذ التحق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

8 - انتهى عمل "عبد المطلب ممدوح عمارة"في المجتمعات العمرانية، ليبدأ بعد ذلك مسيرة جديدة من النجاح كرئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي - بعد مسيرة متميزة ترك خلالها إرثاً من الإنجازات التي ستظل محفورة في السجلات وسيظل اسمه علامة مضيئة كأحد عمداء هيئة المجتمعات العمرانية الكبار.

9 – وصف بأنه من القيادات المشهود لها بالكفاءة المتميزة فى العمل خصوصًا فى مجال المشروعات القومية التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمدن الجديدة التي تولى رئاستها.

10 - كان عبد المطلب ممدوح بشهادة زملائه يعرف كيف يوازن بين الحزم والحكمة والمرونة في الإدارة واتخاذ القرارات والاهتمام بادق التفاصيل بما يضمن تنفيذ المشروعات بنظام والتزام كما تميز بكاريزما وكفاءة جعلته قائدا يحظى باحترام وثقة الجميع.