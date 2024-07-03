ضبط شخصين بتهمة التعدى على بعض الأشخاص في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الأربعاء، من ضبط شخصين لقيامهما بالتعدى على بعض الأشخاص وإحداث إصابتهم بحروق.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة من الأهالى بشكوى بأحد العقارات دائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تم التقابل مع (5 بائعين- مقيمون بدائرة القسم) مصابون بحروق بأماكن متفرقة بالجسم.. وقرروا بتضررهم من (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية") لقيامه بالتشاجر مع أحد المصابين بسبب خلافات مالية بينهما، قام على إثرها المشكو فى حقه بالحضور لمحل سكنهم وقام بكسر باب الشقة وإلقاء زجاجة بها مادة مشتعلة عليهم ولاذ بالفرار، نتج عن ذلك إصابتهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه مرتكبى الواقعه (المشكو فى حقه- سائق توك توك) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لذات السبب وأضافا بتحصلهم على المادة المعجلة للإشتعال عن طريق سحب البنزين من مركبة "التوك توك" ملك الأخير، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.