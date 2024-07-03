البنك المركزي: تسوية 4.9 مليون عملية عبر مقاصة الشيكات بنهاية يونيو

كشف البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه عن تسوية 4.9 مليون عملية عبر غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه المصري بقيمة 1.687 تريليون جنيه خلال النصف الأول من 2024.

وانقسمت قيمة العمليات إلى 290.29 مليار جنيه خلال يناير و 282.656 مليار جنيه خلال فبراير، و277.098 مليار جنيه خلال شهر مارس، و 277.164 مليار جنيه خلال شهر أبريل فقط، و 314.4 مليار جنيه خلال مايو الماضي، و245.44 مليار جنيه خلال يونيو الماضي.

وخلال عام 2023 قام البنك المركزي بتسوية 10.191 مليون عملية عبر غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه المصري بقيمة 2.783 تريليون جنيه.

ويتولى البنك المركزي إدارة وتشغيل نظام مقاصة الشيكات بعملات الجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو فقط حاليًا داخل جمهورية مصر العربية، والإشراف على عمليات المقاصة وتنظيمها ومعالجة المشاكل المتعلقة بها، واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها، وتحديد صافي الأرصدة الناتجة عن هذه العملية في وقت محدد لثلاث عملات منفصلة، ثم تنفيذ أوامر التسوية على نظام التسوية اللحظية، حيث يتم تداول حوالي 50 ألف شيك يوميًا.