الدكتور أحمد هنو.. السيرة الذاتية لوزير الثقافة الجديد

تضمن التشكيل الوزاري في حكومة مصطفى مدبولي الجديدة تعيين الدكتور أحمد هنو وزيرا للثقافة خلفا للدكتورة نيفين الكيلاني.

السيرة الذاتية لوزير الثقافة الجديد

الدكتور أحمد فؤاد هنو، ولد في الثالث عشر من ديسمبر عام 1968، وحصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة "قسم الحفر" عام 1992، وماجستير "أفلام الرسوم المتحركة التجريبية" من جامعة القاهرة عام 1997، وحصل على الدكتوراة في فلسفة الفن، تخصص "الاتصال المرئي وإبداع أفلام الرسوم المتحركة".

الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، من مؤسسي "جامعة الجلالة الأهلية"، وشغل فيها عددًا من المناصب، منها: "نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب عام 2023، عميد كلية الفنون والتصميم عام 2021"، كما شغل منصب عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان عام 2019.

انتدب هنو للعمل بعدد من الجامعات، منها: "الجامعة الألمانية بالقاهرة، جامعة النيل الدُولية، كلية الفنون الجميلة بجامعتي المنيا والمنصورة".

وهو عضو عامل بنقابة الفنانين التشكيليين منذ عام 1992، وعضو بنقابة فناني التحريك، وجمعية محبي الفنون الجميلة.

حصل هنو، على العديد من الجوائز والتكريمات، أبرزها: “جائزة أفضل تصميم لفيلم رسوم متحركة بالملتقى العربي للرسوم المتحركة عام 2014، جائزة أفضل مخرج بمهرجان القاهرة الدُولي لأفلام التحريك عام 2020”.

كما حصل على: “جائزة التميز بملتقى الأقصر للفنون الإفريقية عام 2020، تكريم جامعة حلوان للتميز العام 2021”.

تولى الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، رئاسة ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة، التابع لصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، عام 2022.

واختير لعضوية عدد من اللجان، منها: "لجنة فحص الإنتاج لنيل جوائز الدولة التشجيعية في الفنون والآداب -بالمجلس الأعلى للثقافة عام 2021-، اللجنة العليا لملتقى الأقصر الدولي للتصوير عامي 2020 و2021، اللجنة العلمية لإعداد سيناريوهات العرض المتحفي بوزارة الآثار، لجنة توصيف البرامج والمقررات التعليمية والدراسية للجامعات التكنولوجية عام 2018، لجنة تنسيق الميادين والأماكن العامة -التابعة للجهاز القومي للتنسيق الحضاري-، اللجنة العلمية والتقييم للأبحاث العلمية والفنية المقدمة للهيئة الألمانية للتبادل العلمي".