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الأربعاء 03 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط شخصين بتهمة تسريب أسئلة الامتحانات بسوهاج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط شخصين بسوهاج لقيامهما بإدارة عدد من الصفحات والقنوات على مواقع وتطبيقات التواصل الإجتماعى والزعم بقدرتهما على تسريب أسئلة الإمتحانات .
 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى المجموعات على تطبيق "واتس آب" بشأن إدعاء القائم على إدارتها بقدرته على تسريب أوراق لأسئلة الإمتحانات والإجابات الخاصة بها مقابل مبالغ مالية.  
 بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة تلك المجموعة (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج) ، وبحوزته (هاتف محمول وبفحصه تبين وجود "آثار ودلائل تؤكد ارتكابه الواقعة وإدارته للمجموعة المشار إليها") ، وكذا إدارة (15 مجموعة على تطبيق "واتس آب" ، 29 قناة على تطبيق تيليجرام) بذات الأسلوب .

 كما تبين وجود (2) محفظة إلكترونية بهما مبالغ مالية ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع (طالب - مقيم بذات العنوان) أمكن ضبطه ، وبحوزته (هاتف محمول بفحصه تبين إشتراكه معه فى إدارة ذات المجموعات والقنوات)، كما تبين وجود محفظة إلكترونية بها مبالغ مالية.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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