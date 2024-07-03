تجديد حبس تشكيل عصابي للاتجار في الاستروكس بدار السلام

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس عاملين كونا تشكيلًا عصابيًا، فيما بينهما للاتجار في المخدرات، عقب ضبطهما وبحوزتهما جوهر الاستروكس، ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة قبل وقت سابق، بإرسال المضبوطات الي المعمل الكيميائى لفحصها.

كما أمرت بالتحفظ على السلاح المضبوط، والأخرى حول نشاطهما، وجهت لهما تهم الاتجار في المخدرات وحيازة سلاح نارى غير مرخص.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على عاطلين لاتجارهما في الإستروكس بمنطقة دار السلام.

ونجحت القوة الأمنية في ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزتهما (3 كيلو جرام لمخدر الإستروكس – فرد خرطوش عدد من الطلقات).

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.