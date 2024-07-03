السيرة الذاتية للمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان الجديد

كانت المفاجأة في اختيار المهندس شريف الشربيني وهو الأصغر سنًا، والذي تولي رئاسة عدد من المدن الجديدة أخرها رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة ليتم تكليفه بملف وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

جاء هذا الاختيار بناء علي نشاطه المعهود وذكاءه في القيادة والتعامل مع الملفات الهامة وخبرته الكبيرة رغم صغر سنه.

وتولي المهندس شريف الشربينى، رئاسة جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بـ"محافظة الجيزة".

ثم انتقل بعد ذلك وتولي رئاسة جهاز تنمية مدينة الشروق، والذي حقق طفرة سريعة في فترة وجيزة ليتم ترشيحه بقوة لتولي رئاسة أهم المدن الجديدة

ليتولي المهندس شريف الشربيني رئاسة جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، وهو الجهاز الذي يعد أضخم مشروع قومي يجمع كل الوزارات والكيانات الهامة في الدولة من مقر الحكومة ومقر مجلس النواب وكيانات اقتصادية ضخمة والسفارات.. وغيرها

وعمل المهندس شريف الشربيني نائب لرئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة للطرق والتطوير، كما تولي المهندس شريف الشربيني نائبا لرئيس جهاز مدينة بدر للطرق والكهرباء.

كما تولى معاون رئيس جهاز مدينة بدر.

ومن الشخصيات المعروف عنها الكفاءة وسرعة معدلات إنجاز كبيرة فى المشروعات القومية بالمدن التى تولى مناصب إدارية فيها.