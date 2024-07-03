تعرف على الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التعليم

أدى منذ قليل الدكتور أيمن بهاء الدين اليمين الدستورية نائبا لوزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني في التشكيل الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

وحول السيرة الذاتية للدكتور أيمن بهاء الدين:

- شغل الدكتور أيمن بهاء الدين عدة مناصب إدارية في العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة كالآتى:

- شغل منصب رئيس جامعة السويدي للتكنولوجيا

- شغل منصب أستاذ شبكات الحاسب بجامعة عين شمس

- شغل عدة مناصب قيادية، والانضمام إلى SUT -البوليتكنيك في مصر

- شغل منصب عميد كلية علوم الحاسوب ورئيس مجلس شؤون الطلاب في جامعة مصر الدولية.

- شغل عام ٢٠٠٤ عمل كأستاذ متفرغ في في كل من الجامعة البريطانية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

- المدير العام لشبكة الجامعات المصرية (EUN) من مايو ٢٠١٠ - حتى أبريل ٢٠١٤.

- شغل منصب المدير العام لمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار عام ٢٠١٥

وأدى الدكتور محمد عبداللطيف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، بمقر رئاسة الجمهورية، خلفًا للدكتور رضا حجازي.

وشهد التغيير الوزاري دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى في إطار توجيه الرئيس السيسي بتغيير السياسات الحكومة لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة.

والحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

وتضمنت تكليفات الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب؛ بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.