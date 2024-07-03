البورصة تربح 8 مليارات جنيه بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها جماعيا في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، وحقق رأس المال السوقي مكاسب بنحو 8 مليارات جنيه، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين، وسط حالة من الترقب بعد الإعلان عن قيام الحكومة الجديدة حلف اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية اليوم.

وسجل المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" صعودا بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 28,281.89 نقطة، كما صعد مؤشر EGX 33 Shariah بنسبة 0.83%، وصولا إلى مستوى 2,797.99 نقطة.

وصعد مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 0.77 % ليصل إلى مستوى 6,271.97 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 9,132.35 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 1.06%، مسجلا 12,222.4 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 1.14 %، ليصل إلى مستوى 34,802.02 نقطة، كما صعد مؤشر EGX ESG بنسبة 1.07% وصولا لمستوى 5,797.14 نقطة.