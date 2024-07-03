"عاكس جارته وقتل زوجها".. حبس المتهم بقتل شاب في دار السلام

أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بحبس متهم بقتل جاره، بعدما عاتبه علي معاكسته لزوجته، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، والتحرى حول الواقعة.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، وعرض المتهم علي الطب الشرعي لبيان تعاطيه للمخدرات، وتحريز سلاح الجريمه لمضاهاته بالاصابات.

وجاء في مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنه شاب في العقد الثالث من العمر؛ مصاب بجروح طعنيه، أدت إلي تهتكات ونزيف تسبب في الوفاة، وأمرت النيابة بعرض المجني عليه علي الطب الشرعي لإجراء الصفه التشريحية، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وتبين من تحقيقات النيابة، أن المتهم اعتاد مضايقة زوجة المجني عليه، فأخبرت زوجها، وذهب لمعاتبته ومواجهته بفعلته النكراء من زوجة جاره، فنهره المتهم، ونشب بينهما مشادة كلامية، تطورت الي مشاجرة، اعتدى فيها المتهم علي المجني عليه بسلاح ابيض، أدى إلي وفاته.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة دار السلام، من الأهالي، بمقتل شخص في الشارع خلال مشاجرة، وبالإنتقال والفحص تبين قيام شاب بالتحرش بزوجة المجني عليه وأثناء قيامه بالذهاب له ومعاتبته قام بالتشاجر معه والتعدي عليه بسلاح أبيض، ما أسفر عن وفاته، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، والتحفظ علي السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.