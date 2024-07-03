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الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السجن 3 سنوات لمتهمة في سرقة مصوغات بالمطرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 قضت محكمة جنح المطرية اليوم الاربعاء ، السجن 3 سنوات لخادمة في سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية، بمنطقة المطرية.

 كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقي بلاغا من سيدة تفيد سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقتها السكنية، وبعمل التحريات وجمع المعلومات اللازمة تم التوصل إلى المتهمة ، وتبين أن إحدى السيدات وراء الواقعة. 

وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي خادمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وسرقة المشغولات الذهبية من داخل شقة المجني عليه وأنه بينهما وأضافت أنها لعلمها بثراء صاحبه الشقة قررت سرقتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة..

محكمة جنح المطرية سرقة مشغولات ذهبية مديرية أمن القاهرة القبض علي خادمة