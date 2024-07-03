بالأسماء.. أوائل طلاب الدبلومات الفنية للصم وضعاف السمع بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأربعاء، أوائل طلاب الدبلومات الفنيه للتربية الخاصة (للصم وضعاف السمع ) للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣

وبحسب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 815 ألف طالب وطالبة بكافة النوعيات بالإضافة إلى 3100 طالب وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وعدد مواد الامتحانات العملية والمعملية 376 مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية 1220 مادة، كما وصل عدد مواد الامتحانات العملية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية 42 مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية 55 مادة.

وشارك 2030 مقيم ممثل لسوق عمل في أعمال التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية والتي يبلغ عددها 70 برنامج مطور، وعدد لجان سير الامتحان بكافة النوعيات 2562 لجنة.

وبلغ عدد المرشحين لأعمال تقدير الدرجات بجميع النوعيات 43030 عضوا، وعدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات 28 لجنة، كما جاء عدد لجان الإدارة بجميع القطاعات 24 لجنة.