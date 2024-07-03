حركة المحافظين| السيرة الذاتية للواء علاء إبراهيم محافظ كفر الشيخ الجديد

أدى اللواء الدكتور علاء ابراهيم، حلف اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، محافظاً للغربية، خلفًا للواء جمال نور الدين.

السيرة الذاتية لمحافظ الغربية الجديد

يعتبر اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة هو المحافظ رقم 25 في تاريخ المحافظة منذ انفصالها عن محافظة الغربية ، حيث كانت تعرف كفرالشيخ في السابق بمديرية الفؤادية نسبة للملك فؤاد، وجاء خلفاً للواء جمال نور الدين .

سبق وأن عمل اللواء علاء عبدالمعطي مديرًا لقطاع جهاز الأمن الوطني بالغربية، ثم نائبًا بقطاع الأمن الوطني، وهو من مواليد مدينة المحلة بمحافظة الغربية .

وقد تباينت ردود المواطنين ، حول تقييم الأداء لمحافظ كفرالشيخ السابق اللواء جمال نور الدين ، بشأن أدائه فى الملفات المختلفة، والذي عُين في 27 نوفمبر 2019، أي تولي أكثر من 4 سنوات ، ويبلغ من العمر 67 سنة .

كما يتطلع المواطنين، لأن يحدث المحافظ الجديد نقلة نوعية في ملفات الإسكان والصرف والنظافة ، مع اختيار جهاز تنفيذي يرقي لطبيعة المرحلة القادمة .

وكشف مصدر، عن الإبقاء على الدكتور عمرو البشبشي نائب محافظ كفر الشيخ، في منصبه الذي تولي مهام عمله في يوم تولي محافظ كفرالشيخ السابق اللواء جمال نور الدين، والذي عهد إليه بملفات التحول الرقمي والمراكز التكنولوجية ، والتدريب للموظفين والقيادات .