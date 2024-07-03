بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد.. زيارة استثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل

أعلنت وزارة الداخلية أنه تم التصريح (بزيارة إستثنائية) واحدة فقط لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 8/7/2024 حتى يوم الخميس الموافق 18/7/2024، بمناسبة قرب حلول (العام الهجرى الجديد 1446هـ) ، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم لمشاركة ذويهم مختلف المناسبات، ولا تحتسب الزيارة الإستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.