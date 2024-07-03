تداول 26 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 26000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 923 شاحنة و 305 سيارة حيث شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، 499 شاحنة و 282 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 19000 طن بضائع، 424 شاحنة و 23 سيارة.

و يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين FUTUR ID وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر العبارة امل ، فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهي الرياض ، امل و ALCUDIA EXPRESS وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس ، كما تم تداول 3865 طن بضائع و 360 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للاربع سفن وهي كوين نفرتيتى، بريدج ، آور وآيلة.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة MILAGRO علي متنها 10000 طن مواد غذائية تصدير الي السودان .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3778 راكب بموانيها.

