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الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 26 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 26000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 923 شاحنة و 305 سيارة حيث شملت حركة الواردات 7000  طن بضائع، 499 شاحنة و 282 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 19000 طن بضائع، 424 شاحنة و 23 سيارة. 
و يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين FUTUR ID وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر العبارة امل ، فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهي  الرياض ، امل و ALCUDIA EXPRESS وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس  ، كما تم تداول 3865 طن بضائع و 360 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للاربع سفن وهي كوين نفرتيتى، بريدج ، آور وآيلة.

 كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة MILAGRO علي متنها 10000 طن مواد غذائية تصدير الي السودان .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3778 راكب بموانيها.
 

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة ومتنوعة هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الواردات حركة الوارد