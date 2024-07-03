حركة المحافظين| السيرة الذاتية للواء إسماعيل كمال محافظ أسوان الجديد

أدى اللواء إسماعيل محمد كمال، حلف اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، محافظاً لأسوان خلفًا اللواء أشرف عطية.

السيرة الذاتية

الاسم : أ . د إسماعيل محمد كمال

الرتبة : لواء

محل الميلاد : الغربية – جمهورية مصر العربية

سنة التخرج : 1989

التخصص هندسة مدنية

التأهيل العسكري

الفرقة الأساسية لضباط المهندسين العسكريين.

الفرقة المتقدمة مهندسين عسكريين.

الفرقة الراقية مهندسين عسكريين.

الوظائف

عضو هيئة التدريس بقسم الهندسة المدينة بالكلية الفنيـة العسكرية ( 2001 - 2005 )

مجموعة الجيوتقنية بالمكتب الاستشارى بالكلية الفنية العسكريـــة ( 2005 - 2008 )

رئيس شعبة الهندسة المدنية والمعمارية بالكليــة الفنية العسكرية ( 2008 - 2010 )

رئيس مجموعة الجيوتقنية بالمكتب الاستشارى بالكليـة ( 2010 - 2015 )

رئيس المكتب الاستشارى بالكلية الفنية العسكرية ( 2015 - 2018 )

نائب مدير الكليـة الفنيـة العسكريـة ( 2018 - 2020 )

مديـــر الكليـة الفنية العسكريـة ( 2020 وحتى تاريخه )

الدرجة

بكالوريوس - هندسة مدنية – الكلية الفنية العسكرية - 1989

ماجستير - هندسة مدنية – الكلية الفنية العسكرية - 1994

دكتوراه - هندسة مدنية - جامعة ميسيسيبى الأمريكية – الولايــــــــــــــات المتحدة الأمريكية - 2000

لقب أستاذ مساعد فى الهندسة المدنيـة - اللجنة العلمية الدائمة بالكلية الفنية العسكرية - 2009

لقب أستاذ فى الهندسة المدنيــة - اللجنة العلمية الدائمة بالكلية الفنية العسكرية - 2018

الاهتمامات

هندسة المنشآت

المنشآت الخرسانية المسلحة

تحليل ونمذجة المنشآت

ديناميكا المنشآت

هندسة الزلازل