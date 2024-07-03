الكرملين: بوتين وأردوغان يناقشان الملف السوري في محادثات اجتماع أستانا

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يناقشان القضايا السورية في اجتماع في أستانا.

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان سيتم التطرق إلى القضايا السورية خلال المحادثات بين بوتين وأردوغان: "بالطبع، سيكون هذا على جدول الأعمال، بالطبع سيتم التطرق (للقضية) اليوم في المحادثة"، نقلا عن وكالة سبوتنيك.

وعلق بيسكوف على استعداد تركيا لاتخاذ خطوات إضافية لإحلال السلام في سوريا موضحا: "نحن نرحب بعملية إحلال السلام في سوريا، وهي مهمة للغاية، وقد بذلت روسيا الكثير من الجهد في هذا الصدد، ولن نرحب إلا بالاتصالات مع الدول المجاورة التي ستسمح لهذه العملية بالتطور بنجاح".

وأضاف: "سيكون الاجتماع الثنائي طويلًا جدًا، لمدة ساعة على الأقل. بالطبع، سيتحدثان عن جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك. أولاً وقبل كل شيء، هذه علاقات ثنائية، لكن بالطبع من غير المرجح ألا يتطرق الرئيسان إلى الشؤون السورية والشؤون الأوكرانية".

وأوضح أنه "كانت هذه مبادرة متبادلة (اللقاء في أستانا)... موضوع زيارة الرئيس بوتين إلى الجمهورية التركية لا يزال على جدول الأعمال. ومن المؤكد أن ذلك سيحدث مع مرور الوقت، بمجرد أن يتم تنسيق جداول أعمال الرئيسين".