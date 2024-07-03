تعيين الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع

رقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر إلى رتبة الفريق أول وعين وزيرا للدفاع.

وتؤدي الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية، حيث يؤدى الوزراء والمحافظون الجدد اليمين الدستورية.

وشمل التغيير عددًا كبيرًا من الحقائب الوزارية والمحافظين كما شهد التغيير الوزاري دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى في إطار توجيه الرئيس السيسي بتغيير السياسات الحكومة لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وستعمل الحكومة الجديدة وفق برنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

