حملة أمنية مكبرة تستهدف أوكار تجارة المخدرات بقنا والمنوفية

وجهت الأجهزة الأمنية بقنا حملة أمنية إستهدفت حائزى ومتجرى المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة قوص.. وقد أسفرت جهودها عن ضبط 8 قضايا ضُبط خلالهم 8 متهمين .. وبحوزتهم (5,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الشابو) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

في نفس السياق شنت الأجهزة الأمنية بالمنوفية حملة أمنية إستهدفت حائزى ومتجرى المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة أشمون.. وقد أسفرت جهودها عن ضبط 8 قضايا ضُبط خلالهم (8) متهمين .. وبحوزتهم (كمية من مخدرى "الحشيش ، الهيروين" – 11 فرد محلى وعدد من الطلقات) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات الأمنية.