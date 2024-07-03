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الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملة أمنية مكبرة تستهدف أوكار تجارة المخدرات بقنا والمنوفية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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وجهت  الأجهزة الأمنية بقنا حملة أمنية إستهدفت حائزى ومتجرى المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة قوص.. وقد أسفرت جهودها عن ضبط 8 قضايا ضُبط خلالهم 8 متهمين .. وبحوزتهم (5,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الشابو) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

في نفس السياق شنت  الأجهزة الأمنية بالمنوفية حملة أمنية إستهدفت حائزى ومتجرى المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة أشمون.. وقد أسفرت جهودها عن ضبط 8 قضايا ضُبط خلالهم (8) متهمين .. وبحوزتهم (كمية من مخدرى "الحشيش ، الهيروين" – 11 فرد محلى وعدد من الطلقات) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

الأجهزة الأمنية بقنا شرطة قوص حائزى ومتجرى المواد المخدرة  إضطلعت الأجهزة الأمنية بالمنوفية متجرى المواد المخدرة الحشيش الهيروين