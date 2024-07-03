الثانوية العامة 2024.. طلاب STEM: امتحان الفيزياء سهل ومخاوف من الكيمياء

انتهى طلاب الثانوية العامة 2024، بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM منذ قليل، من الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (الفيزياء).

وأكد طلاب مدارس المتفوقين، أن الامتحان مناسب للوقت والأسئلة ليس بها مشكلات.

بينما أكد الطلاب أن امتحان عوضهم عن صعوبة مادة الكيمياء، ويتمنون مراعاتهم حيث شهد صعوبات، ويسبب لهم مخاوف حتى الآن.

ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء الامتحان (1646) طالبًا.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام، الشعبة العلمية (علوم) لهذا العام يبلغ ٤٣٤ ألف و٥٧٤ طالب وطالبة، أما شعبة (الرياضيات) ١٠٢ ألف و٨٢٧ طالب وطالبة، وشعبة (الأدبى) عددهم ٢٠٧ ألف و٦٨٥ طالب وطالبة.