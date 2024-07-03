ننشر صور المهندس عبدالمطلب عمارة المرشح لمنصب محافظ الأقصر

تنشر "البوابة نيوز" صور المرشح لمنصب محافظ الأقصر الجديد، وهو المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والذي وصف بأنه أحد البنائين الكبار في تاريخ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأحد رجالها الذين حققوا نجاحات وإنجازات كبيرة يشهد بها القاصي والداني.

المستشار مصطفى ألهم يغادر الأقصر

وكان المستشار مصطفى ألهم، قد غادر أراضي محافظة الأقصر، بعد تأكد عدم تجديد الثقة به كمحافظاً للإقليم بعد 6 سنوات قضاها بالمحافظة حيث تولى مقاليد المحافظة في شهر سبتمبر عام 2018 واستمر بها حتى مساء أمس.

وقامت الصفحة الرسمية لمحافظة الأقصر، بحذف اسم المستشار مصطفى ألهم من الأخبار الخاصة بالمحافظة صباح اليوم، وسط أنباء عن مغادرته أرض المحافظة قبل أن يتم تداول اسم المحافظ الجديد.

وتؤدي الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا بمقر رئاسة الجمهورية.

وأكد مصدر حكومي مطلع أن التغيير يشمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين.

وشدد المصدر على أن التغيير الوزاري شامل وشهد دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى في إطار توجيه الرئيس السيسي بتغيير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة.

وتابع المصدر أن الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

وتضمنت تكليفات الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب؛ بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

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المهندس عبداللطيف عمارة (1)

المهندس عبداللطيف عمارة (3)

المهندس عبداللطيف عمارة (2)