ديانا حداد تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي بـ "الناس الحلوة"

تصدرت ديانا حداد تريند مواقع التواصل الإجتماعي، بعد طرحها أحدث أغانيها التي تحمل اسم "الناس الحلوة"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ومواقع التواصل الإجتماعي.

ديانا قررت طرح الأغنية التي كتبها محمود فاروق، ولحنها مدين هذه الفترة، لكى تعبر من خلالها عن أجواء الصيف والفرح والسهر.

أعربت ديانا حداد عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل على الأغنية وتصدرها التريند، وقالت:" منذ طرحها وأنا أتلقى اشادات من الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي، وفرحت لاستخدامهم الأغنية كوميكس على فيديوهات السوشيال ميديا.

الأغنية تخطت الـ ١٥٠ ألف مشاهدة بعد يوم من طرحها.

تقول كلماتها..

السهر والناس الحلوة

غنوة عمّالة تجيب غنوة

كل مادا القعدة بتحلى

لسه ليلنا طويل

طب ياليل اهدالي وهدّي

واحدة واحدة وبشويش عدّي

طول براحتك متّع قلبي

عيشه التفاصيل

الليلة ليليتنا

حلوة فرحتنا

سهرة صبّاحي

عالية ضحكتنا

والناس الرايقة

مزيكا وسايقة

الليلة هنعمل

اللي يبسطنا

سهرة مش لازم تتفوت

قلبي صاحي ومش بيفوت

حبة حبة القعدة احلوت

ولسه اهيه بتحلو

فرصة مش ممكن تتكرر

هيا دي اللمّة اللي تسهّر

كل ماجي اقوم مش بقدر

من جمال الجو