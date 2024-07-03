بالفيديو.. البحوث الفلكية: اقتران القمر بالمشترى ظاهرة ليست نادرة

علق الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، على ظاهرة اقتران القمر بالمشترى في مشهد بديع يُشاهد بالعين المجردة، قائلا: إن تلك الظاهرة الفلكية ليست نادرة، وإنما تحدث كل يوم ظواهر اقتران مع القمر أو المحاق أو البدر، موضحا: أننا في محاق شهر محرم.

وأضاف "شاكر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء: "لو نظر أحد منذ ساعتين مضوا تجاه الشرق، كان سيجد القمر في طور المحاق ويوجد أسفله نجم لامع للغاية وهو كوكب المشترى الذي يُعرف بلامعه وعملاق المجموعة الشمسية".

وتابع، أن الظاهرة سالفة الذكر يمكن رؤيتها بالعين المجردة القمر والمشترى بجوار بعضهم البعض، ولكن في حالة وجود منظار صغير سيتمكن الشخص من رؤية الـ4 أقمار غاليليو «أقمار كوكب المشترى».