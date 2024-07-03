لذوي الهمم .. قصور الثقافة تنظم زيارة إلى قصر محمد علي بالمنيل

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، زيارة إلى قصر الأمير محمد علي بالمنيل، من خلال أتوبيس الفن الجميل لعدد من أطفال مؤسسة التثقيف الفكري لذوي الهمم، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، وبرامج وزارة الثقافة.

بدأت الفعاليات بجولة تفقدية بمصاحبة ميرڤت محمود أخصائي بالمتحف، تعرف خلالها الأطفال على أفراد أسرة الأمير وأهم المقتنيات الأثرية، والسراي المخصص للاجتماعات الرسمية، وسراي الإقامة، والحجرات المختلفة، والحرملك المخصص للسيدات.

وشاهد الأطفال صور أفراد العائلة المعلقة على الجدران والزخارف والحشوات الخشبية التي تزينها، بالإضافة إلى التعرف على كيفية صيد الطيور والحيوانات وطريقة تحنيطها، وذلك خلال زيارة متحف الطيور والحيوانات المحنطة.

أعقب ذلك ورشة لتعليم الطباعة بالاستنسل تضمنت تصميم لوحة مستوحاة من تاريخ مصر القديمة، بجانب تفقد معرض فني نتاج ورشة التصوير لعدد من الطلاب ضعاف السمع.

قدمت الفعاليات من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل، برئاسة د. جيهان حسن، وبإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتأتي ضمن برنامج الأنشطة والفعاليات المقامة بالتعاون مع إدارة التربية المتحفية بالمتحف، ومؤسسة التثقيف الفكري، وذلك حتى 4 يوليو الحالي.