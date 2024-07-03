تعرف على الدكتورة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط

صدرت حركة نواب المحافظين، اليوم الأربعاء، حيث شملت تعيين الدكتورة شيماء محمد الصديق نائب محافظ دمياط.

وفي السطور القادمة نستعرض السيرة الذاتية والعملية، للدكتورة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، حيث إنها حاصلة على بكالوريوس الهندسة من جامعة المنصورة، وحاصلة على جائزة مصر للتميز الحكومي.

كانت تشغل الدكتورة شيماء الصديق، منصب مديرة عام إدارة المرافق والبنية التحتية بمحافظة الدقهلية.

كما كانت تشغل منصب منسق المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة الدقهلية.

شاركت في وضع خطة تدوير مياه الصرف الصحي في محافظة الدقهلية، وشاركت في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية في محافظة الدقهلية.



كما أنها حاصلة على دورة تدريبية في مجال الحوكمة، ومكافحة الفساد من هيئة الرقابة الإدارية الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وفازت بمشروع ضمن مسابقة المشروعات الخضراء الذكية عن محافظة الدقهلية.