ads
الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعرف على الدكتورة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط

الدكتورة شيماء الصديق
الدكتورة شيماء الصديق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صدرت حركة نواب المحافظين، اليوم الأربعاء، حيث شملت تعيين الدكتورة شيماء محمد الصديق نائب محافظ دمياط. 
وفي السطور القادمة نستعرض السيرة الذاتية والعملية، للدكتورة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، حيث إنها حاصلة على بكالوريوس الهندسة من جامعة المنصورة، وحاصلة على جائزة مصر للتميز الحكومي. 

كانت تشغل الدكتورة شيماء الصديق، منصب مديرة عام إدارة المرافق والبنية التحتية بمحافظة الدقهلية.

كما كانت تشغل منصب منسق المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة الدقهلية.

شاركت في وضع خطة تدوير مياه الصرف الصحي في محافظة الدقهلية، وشاركت في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية في محافظة الدقهلية. 


كما أنها حاصلة على دورة تدريبية في مجال الحوكمة، ومكافحة الفساد من هيئة الرقابة الإدارية الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وفازت بمشروع ضمن مسابقة المشروعات الخضراء الذكية عن محافظة الدقهلية. 

اخبار محافظة دمياط ديوان محافظة دمياط حركه المحافظين إجراء حركة المحافظين