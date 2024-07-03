تعرف على الدكتور محمد عبداللطيف وزير التعليم الجديد

أدي الدكتور محمد عبداللطيف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، بمقر رئاسة الجمهورية، خلفًا للدكتور رضا حجازي.

السيرة الذاتية للدكتور محمد عبد اللطيف وزير التعليم الجديد

الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم الجديد أحد المختصين في ملف التعليم بشكل عام والتعليم الرقمي بشكل خاص، وشغل منصب المدير التنفيذي لسلسلة مدارس دولية معروفة في مصر.

وبدأ العمل في مجال تطوير المناهج وإنشاء تلك المدارس مع والدته مالكة هذه المجموعة منذ عام 1997.

سافر إلى أمريكا في سن مبكر، وعاد ليستكمل مشواره التعليمي، والتحق بالجامعة في القاهرة.

وتنشر لـ"البوابة نيوز"، السيرة الذاتية للدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجديد، بحسب مصادر مطلعة:

- من مواليد القاهرة يونيو 1972

- سافر في سن الـ١٣ للولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال دراسته.

- حصل على ماجستير في تطوير التعليم من جامعة لورانس بالولايات المتحدة عام 2012

- حصل على دكتوراه من جامعة كارديف سيتي بالولايات المتحدة.

- شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة فيوتشر إنترناشيونال العاملة في مجال التعليم

- قام بالإشراف على تطوير مناهج الدبلومة الأمريكية لتناسب الثقافة المصرية.

والدكتور محمد عبداللطيف وهو حفيد المشير إسماعيل.

وبحسب تصريحات صحفية سابقة، لـ«عبد اللطيف»، عن أفكاره وخططه لتطوير التعليم، قال، إن ترسيخ الانتماء شيء مهم وهو الأساس في العملية التعليمية، معلقا: «لو عندنا أحسن مهندس وأحسن دكتور، ومعندوش انتماء لبلده شكرا مش عايزينه، لابد أن الطالب يقدر قيمة بلده».

وأضاف: اتعلمت على كتف والدتي نرمين إسماعيل، وابتديت معها من عام 97 في إنشاء المدارس.

وأشار إلى أن المعلم هو أساس العملية التعليمية، والأدوات الحديثة تساعد المدرس يطور المناهج، وليس الاستغناء عنه في التطوير والتكنولوجيا.. ولابد أن يكون لديك رسالة في التعليم والعمل به لأي أسباب أخرى مستحيل، لأنه مستقبل بلد، لان الطالب «لو مش متعلم كويس ولادك هيتعبوا معاه مستقبلا لما يتخرج طبيب أو مهندس أو وزير، لأن الطلبة دي هتدير البلد بعد 20 سنة».

وزير التعليم الجديد: اشتغلت 13 سنة في المطاعم وببيع جرائد وفخور بكده

وتابع، اشتغلت وعندي 13 سنة وكنت بائع صحف، واشتغلت في مطاعم، وتحملت المسئولية في الغربة في أمريكا، ورجعت دخلت الجامعة في القاهرة، كنت بصرف على نفسي ومازلت وانا فخور جدا.

ويشهد التغيير الوزاري دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى في إطار توجيه الرئيس السيسي بتغيير السياسات الحكومة لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة.

والحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

وتضمنت تكليفات الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب؛ بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.