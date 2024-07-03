بعد 6 سنوات قضاها محافظًا.. المستشار مصطفى ألهم يغادر الأقصر

غادر المستشار مصطفى ألهم، محافظة الأقصر، بعد تأكد عدم تجديد الثقة به كمحافظ للإقليم بعد 6 سنوات قضاها بالمحافظة، حيث تولى مقاليد المحافظة في شهر سبتمبر عام 2018 واستمر بها حتى مساء أمس.

إعلام المحافظة يحذف اسم "ألهم"

وقامت الصفحة الرسمية لمحافظة الأقصر، بحذف اسم المستشار مصطفى ألهم من الأخبار الخاصة بالمحافظة صباح اليوم، وسط أنباء عن مغادرته أرض المحافظة قبل أن يتم تداول اسم المحافظ الجديد.

وتؤدي الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية.

وأكد مصدر حكومي مطلع أن التغيير يشمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين.

وشدد المصدر على أن التغيير الوزاري شامل وشهد دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى في إطار توجيه الرئيس السيسي بتغيير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة.

وتابع المصدر أن الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

وتضمنت تكليفات الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب؛ بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.