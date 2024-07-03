الإسناوي: التضامن عليها عبء احتياجات المواطنين.. ومايا مرسي تملك سيرة ذاتية مشرفة

قال الدكتور أبو الفضل الإسناوى، الخبير السياسي، إن تولي الدكتورة مايا مرسي منصب وزيرة للتضامن الاجتماعي، جاء وفقًا للأعباء على وزارة التضامن وهي وزارة مرتبطة بالبرامج الاجتماعية، وترتبط بأولويات المواطنين.

وأضاف الإسناوى، خلال حوار عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن مايا مرسي تملك سيرة ذاتية مشرفة وأكثر ارتباطًا ببرامج الوزارة، ووجودها كرئيسة فرق العمل لتمكين المرأة مرتبط بوزارة التضامن الاجتماعي.

وتابع الخبير السياسي، أن وزراة التضامن الاجتماعي عليها عبء احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن الدكتورة مايا مرسي لديها قدرة كبيرة جدًا على السياسات القادمة، وستقوم بدور تعزيزي وتطويري لبرامج الحماية الاجتماعية.



