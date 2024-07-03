قرارات عاجلة من النيابة في قفز سيدة سودانية تحتضن طفلها من علو ببولاق الدكرور

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول محاولة انتحار سيدة سودانية بالقفز من شرفة منزلها وهي محتضنة طفلها الرضيع بعد مشاجرة مع زوجها بمنطقة بولاق الدكرور، وأمرت باستدعاء وسرعة ضبط زوج السيدة للاستماع إلى إفادته حول ملابسات الحادث، بعدما استعملت عن الحالة الصحية للسيدة وطفلها، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

حاولت الانتحار هربا من الشجار

أفادت التحريات أن السبب وراء إقدام السيدة السودانية والتي تبلغ من العمر ٢٦ سنة على القفز من الطابق الأول وهي محتضنة طفلها الرضيع، هو خلافات نشبت بينهما وبين زوجها وتطورت مما دفعها للقفز من الشرفة.

وتبين من تقرير معاينة الحالة الصحية للسيدة المصابة وطفلها، إصابتها بسحجات وكدمات متفرقة جراء السقوط، في حين أصيب الرضيع بحالة فقدان وعي وكدمات متفرقة في أنحاء جسده.

سيدة سودانية تقفز هي تحتضن طفلها من علو

البداية بإخطار تلقاه مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، من مستشفى بولاق الدكرور بوصول سيدة وهي تحتضن طفلها، مصابة بكدمات وطفلها فاقدا للوعي، إثر سقوطها من علو بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص، أن السيدة تحمل الجنسية السودانية وأقدمت على إلقاء نفسها من الطابق الأول بالعقار الذي تقطن به، بعد مشاجرة نشبت بينها وبين زوجها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.