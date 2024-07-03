سول: انخفاض الاحتياطيات الأجنبية للشهر الثالث في يونيو بسبب مدفوعات الديون

شهدت الاحتياطيات الأجنبية لكوريا الجنوبية انخفاضا للشهر الثالث على التوالي في يونيو الماضي؛ بسبب مقايضة البنك المركزي للعملات الأجنبية مع صندوق المعاش الوطني في البلاد وسداد سندات استقرار النقد الأجنبي.

وذكر بنك كوريا الجنوبية المركزي في بيان، اليوم الأربعاء، أن الاحتياطيات الأجنبية بلغت 412.21 مليار دولار أمريكي حتى نهاية يونيو، بانخفاض 620 مليون دولار عن الشهر الذي سبقه، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وأضاف بنك كوريا المركزي، أن كوريا الجنوبية احتلت المركز التاسع عالميا، من حيث احتياطيات النقد الأجنبي في نهاية شهر مايو.

وأشار إلى أن قيمة الأوراق المالية الأجنبية، مثل سندات الخزانة الأمريكية، قدرت بنحو 363.98 مليار دولار حتى نهاية يونيو، بانخفاض 6.44 مليار دولار عن شهر مايو. وأظهرت البيانات أن هذه الاحتياطيات تمثل 88.3% من الاحتياطيات الأجنبية.

وبلغت قيمة الودائع 24.43 مليار دولار في نهاية يونيو، بزيادة 5.94 مليار دولار خلال الفترة المذكورة.

يشار إلى أن الاحتياطيات الأجنبية تتكون من الأوراق المالية والودائع المقومة بالعملات الأجنبية، ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، وسبائك الذهب.

في سياق آخر، أعلنت الجمعية الكورية لمستوردي السيارات وموزعيها، اليوم، أن عدد السيارات المستوردة المسجلة حديثا انخفض بنسبة 5.4% على أساس سنوي في يونيو ليصل إلى 25.300 وحدة.

وبالمقارنة مع مايو من هذا العام عندما بلغ العدد 24.209 وحدة، ارتفع بنسبة 4.5%.

وحسب الدول المنتجة، شكلت الدول الأوروبية 68.2% أو 17.244 وحدة من إجمالي السيارات المستوردة المسجلة، تليها الولايات المتحدة (6.119 وحدة)، واليابان (1.937 وحدة).

وبلغ العدد التراكمي للسيارات المستوردة المسجلة في النصف الأول من العام الجاري 125.625 وحدة، بانخفاض 3.9% عن نفس الفترة من العام الماضي (130.689 وحدة).

