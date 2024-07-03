إسلام عفيفي: الحكومة الجديدة أمامها تحديات كثيرة والهدف الأساسي رضا المواطن

قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، إن الحكومة الجديدة أمامها تحديات كثيرة في المرحلة القادمة والهدف الأساسي هو رضا المواطن، موضحا أن هناك ارتياحا كبيرا للأسماء المطروحة في التشكيل الوزاري مع وجود تغيير كبير يستشعر الجميع منه بالفعل اختيار كفاءات ذات قدرات لتنفيذ التكليفات ومواجهة التحديات المطروحة.

وأضاف إسلام عفيفي، في لقاء مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن الحكومة السابقة كانت حكومة أزمات وأدت الكثير من المهام وتعاملت مع عدد كبير من الأزمات بينما الحكومة الجديدة ستعمل على مسارات لاستكمال ما بدأناه من مشوار بناء الجمهورية الجديدة والتركيز على التحديات الموجودة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والأولويات بضبط الأسواق وخفض الأسعار.

كما تابع إسلام عفيفي، أن التصدي للعمل العام في ظل التحديات الدولية والمحلية صعبة وخاصة مع المتابعة والمسائلة القانونية ومتطلبات الشعب الكثيرة.

