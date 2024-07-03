"الجارديان": حاكم كاليفورنيا الأوفر حظا كبديل لبايدن في الانتخابات الرئاسية القادمة

مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية أن حاكم كاليفورنيا جافين نيوزوم هو الأوفر حظا في الوقت الحالي كمرشح بديل للرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية القادمة بعد الأداء الهزيل للرئيس بايدن خلال مناظرته مع منافسه في السباق الرئاسي دونالد ترامب الأسبوع الماضي.

وأوضح كاتب المقال مانفي سنج أن اسم نيوزوم بدأ يتردد في الآونة الأخيرة داخل الحزب الديمقراطي كمرشح بديل للحزب خلال الانتخابات القادمة والمزمع إجراؤها في نوفمبر 2024 بعد أداء بايدن الكارثي خلال المناظرة مع الرئيس السابق ترامب.

ولفت المقال إلى أنه على الرغم من ضيق الوقت لاختيار مرشح بديل قبل ما يقرب من أربعة أشهر على إجراء الانتخابات، إلا أن اسم نيوزوم أصبح يتردد على نحو واضح كبديل لبايدن.. مشيرا إلى أن الفرصة أصبحت سانحة في الوقت الحالي أمام حاكم كاليفورنيا لكي يحقق طموحه السياسي في الحصول على منصب الرئاسة في الولايات المتحدة بعد تضاؤل فرص الرئيس الحالي بايدن في الفوز خلال الانتخابات القادمة.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن تاريخ نيوزوم كحاكم لولاية ذات أهمية كبيرة مثل كاليفورنيا يعزز ترشحه الحالي كبديل لبايدن في الانتخابات الرئاسية، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه في الوقت الراهن: هل سوف يتمكن نيوزوم من الاستفادة من ذلك النجاح في السباق الرئاسي القادم؟.

وفي هذا السياق، قال الكاتب "إن نيوزوم يحظى بشعبية جيدة داخل الولاية حيث أشار استطلاع للرأي أجرى العام الماضي إلى أن حوالي 57 % من الناخبين في ولايته أعربوا عن رضائهم عن أدائه كحاكم للولاية".

وأوضح المقال أن الأمر لا يخلو من بعض الصعوبات حيث تعاني ولاية كاليفورنيا من بعض المشاكل في قطاعات التعليم والإسكان وبعض المشاكل الاقتصادية الأخرى.

وفي الختام.. أشار المقال إلى أنه ما زال من غير الواضح في ظل تلك الأوضاع ما إذا كان نيوزوم سوف يستفيد من شعبيته الكبيرة داخل ولايته في تحقيق التأييد الوطني المطلوب للترشح لمنصب الرئاسة أم لا، خاصة في ضوء حالة الانقسام التي تعاني منها الولايات المتحدة حاليا.

