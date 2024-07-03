بنك الكويت المركزي: الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء، عند مستوى 306ر0 دينار، فيما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 11ر0 في المئة إلى مستوى 329ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس.

وذكر بنك الكويت المركزي ـ في نشرته ليومية على موقعه الإلكتروني، أن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 42ر0 في المئة ليبلغ مستوى 388ر0 دينار، فيما انخفض الفرنك السويسري بنسبة 02ر0 في المئة إلى مستوى 339ر0 دينار، بينما استقر الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.