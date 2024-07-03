7 يوليو.. نظر استئناف المتهم بخطف طفل بالمعصرة

تنظر محكمة جنايات مستأنف القاهرة الجديدة بجلسة 7 يوليو الجاري أولي جلسات نظر الاستئناف المقدم من المتهم م.ر وذلك علي الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات لاتهامه بخطف طفل وطلب فدية بالمعصرة أمام محكمة جنايات مستأنف برئاسة المستشار محمد احمد علي.

وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم بخطف طفل لطلب فدية بمنطقة المعصرة بالسجن 3 سنوات.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم مع اخر هارب بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بخطف المجني عليه عمرو عبد الرحيم وكان ذلك بحيلة انطلت عليه بأن أوهمه المتهم الثاني بتحضير مأدبة طعام له بمسكن الأول فاصطحبه إلى حيث تواجد المتهم الأول بالمسكن السابق بيانه وقاما بجرمهما محل الاتهام الثاني بأنهما وما أن وصلا حتى احتجزاه قاصدين من ذلك إقصائه بمنأى عن أعين الرقباء.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين باحتجاز المجني عليه بدون أمر من أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها بأن اعقبوا جرمهما محل الاتهام السابق .