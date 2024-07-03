ننشر حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة ، بينما غادر عدد 12 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 44759 طن تشمل: 7600 طن يوريا و 3900 طن مولاس و 15724 طن ملح و 926 طن علف بنجر و 987 طن رمل و 15622 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44273 طن تشمل : 7288 طن قمح و 8887 طن ذرة و 9807 طن حديد و 1389 طن خشب زان و 7777 طن خردة و 50 طن فول صويا و 8048 طن سكر و 5360 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1027 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1030 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 488 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4421 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 49484 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 127124 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1318 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا ، وعدد 2 قطار بعد تفريغ عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الاسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6253 حركة .

انضم ميناء دمياط إلى الموانئ المسموح لها الإفراج عن الأقمشة و مصنوعاتها في اطار جهود الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل لتيسير وتشريع الإجراءات بالموانئ المصرية ، وفى سياق التعاون والتكامل بين وزارة النقل و وزارتي التجارة والصناعة والمالية ، فقد أثمرت تلك الجهود إلى صدور قرار وزيري المالية والتجارة والصناعة رقم ( 261 ) لسنة 2024 بإضافة ميناء دمياط البحري إلى مجموعة الموانئ المصرية التي يقتصر عليها الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها تحت أي من النظم الجمركية الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزاري المشترك رقم ( 682 ) لسنة 2007 وهم ميناء الإسكندرية البحري وميناء بورسعيد البحري وميناء العين السخنة البحري وميناء القاهرة الجوي وتأتى تلك الخطوة بالتزامن مع الطفرة التي حققها ميناء دمياط في مؤشرات الأداء التشغيلية خلال الفترة الأخيرة.