فنلندا: الصين يمكنها أن تلعب دورا مهما في إقناع روسيا بإنهاء الحرب في أوكرانيا

أعرب الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب عن اعتقاده بأن الصين يمكنها أن تلعب دورا مهما في إقناع روسيا بإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ونقلت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم /الأربعاء/ عن ستوب قوله "إن مكالمة هاتفية واحدة من الرئيس الصيني شي جين بينج إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين قد تنهي الحرب في أوكرانيا".

وأضاف أن موسكو تعتمد بشكل كبير في الوقت الحالي على دعم بكين، مشيرا إلى أنه إذا دعا الرئيس الصيني إلى بدء مفاوضات سلام، فإن روسيا ستضطر إلى القيام بذلك على حد قوله، ولفت إلى أن إنهاء الحرب في أوكرانيا سيعود بالنفع على الصين

