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الأربعاء 03 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اللواء طارق الشاذلي محافظا للسويس

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يؤدى اللواء أركان حرب طارق الشاذلي، اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى لمنصب محافظ للسويس، خلفاً للواء عبدالمجيد صقر الذي تولى العمل محافظاً في سبتمبر 2018.
‏‎وتأتي حركة المحافظين، ضمن التغيير الوزاري الثاني في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي  والذي شمل 20 حقيبة وزارية، وعدد من المحافظات.
شغل اللواء طارق حامد الشاذلي، عدة وظائف قيادية داخل الجيش الثالث الميداني منها قيادة اللواء السابع والكائنة داخل نطاق مدينة السويس و على دراية بطبيعة مدينة السويس ومقوماتها، والتركيبة السكانية للمحافظة، حيث شغل
‏‎وتدرج في المناصب القيادية بالجيش الثالث الميداني، ومنها إلى مناصب أخرى في وزارة الدفاع حتى شغل منصب قائد المنطقة المركزية العسكرية حتى مطلع العام الجاري 2024.

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