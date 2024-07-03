استمرار ياسمين فؤاد بالحكومة الجديدة.. تعرف على أهم المشاريع المستقبلية لوزارة البيئة

مع استمرار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في تولي حقبة الوزارة، بالحكومة الجديدة المشكلة من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تستعرض "البوابة نيوز"، أهم مشاريع البيئة بالخطة الاستثمارية المقبلة.

تستمر وزارة البيئة في تحقيق التزاماتها الدولية، من خلال عرض ما تم إنجازه في مبادرة ١٠٠ مليون شجرة، حيث انه تم زراعة ١٢.٤ مليون شجرة خلال عام ونصف في ٢٧ محافظة، وذلك بالتعاون مع التنمية المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية.

وتشير الوزارة الى استكمال مبادرة "كلنا فايزين" لجمع وفصل المخلفات بأحياء السيدة زينب والمطرية بالقاهرة، وبمنطقة قلعة الكبش بحي السيدة زينب، بالتعاون مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة، وذلك بمشاركة ١٨ فريق، وبالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة.

إدارة المخلفات

قامت وزارة البيئة، بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات والذى تقوم فلسفته على دعم الاقتصاد الدوار، وتخارج الحكومة من إدارة منظومة المخلفات الصلبة لافساح المجال للقطاع الخاص للقيام بهذه المهمة.

واستثمرت الحكومة حوالي ٩ مليار جنيه في تأسيس البنية التحتية لمنظومة المخلفات، سواء محطات وسيطة ومصانع تدوير ومدافن صحية.

كما أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن وجود مشاريع مستقبلية بإدارة المخلفات الصلبة مع الجانب الإيطالي الفترة المقبلة.

وفي مجال الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والحد من التلوث، حيث انه تم التعاون في تنفيذ محطة وسيطة بمركز بسيون بالغربية، للمساهمة في تنفيذ نموذج متكامل لمدينة تضم منظومة جمع مخلفات ومحطة وسيطة ومصنع تدوير، بما يعظم التأثير المطلوب لإدارة منظومة المخلفات في محافظة الغربية، والتي تعد احد المحافظات المصرية التي تعاني من زيادة حجم المخلفات المتولدة بواقع ٣ آلاف طن/يوميا، ولا تتمتع بظهير صحراوي.

وقد أكدت وزارة التعاون الدولي، أن برنامج مبادلة الديون بين مصر وإيطاليا من أجل التنمية بين الجانبين يعتبر من النماذج الرائدة حيث يتم تنفيذه من خلال هيكل حوكمة دقيق يعمل على تعظيم فاعلية التعاون الإنمائي.

وأكدت الوزارة بان المراحل الثلاثة لبرنامج مبادلة الديون تبلغ قيمتها 350 مليون دولار، كما يجري حاليًا التباحث حول المرحلة الرابعة من البرنامج، حيث أكد السيد ميكيلي كواروني السفير الإيطالي بالقاهرة على التعاون الممتد مع وزارة البيئة في مجال حماية البيئة من التلوث وصون الموارد الطبيعية وإدارتها المستدامة، وتطلع بلاده من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي لاستكمال التعاون المشترك بما يخدم البيئة وصون الموارد الطبيعية، مشددا على وضع مقترح التعاون في انشاء المحطة الوسيطة ببسيون محل الدراسة العاجلة لصياغة أنسب آليات التعاون المشترك بما يحقق الآثار البيئية والمجتمعية المنشودة، بالاضافة الى تنفيذ المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي وذلك بنهاية عام 2023 ومستمر لمدة خمس سنوات بإجمالي استثمارات تبلغ حوالى (250) مليون يورو.

واستمرار خطة وزارة البيئة في إنشاء محطات رصد نوعية الهواء، وزيادة عدد محطات رصد مستويات الضوضاء، والرصد الخاص بالحد من الصرف الصناعي على نهر النيل، بالاضافة الى استكمال متابعة الموقف التنفيذى لخطط التوافق البيئى لشركات البترول بمنطقة خليج السويس، وخطط توفيق الأوضاع للشركات.

جدير بالذكر انه قبل نحو شهر، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، واليوم الأربعاء أدى الوزراء الجدد الذي وقع عليهم الاختيار بالإضافة الى الوزراء المستمرون في تولى حقباتهم الوزارية، اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.