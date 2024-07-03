أوكرانيا تعلن مقتل وإصابة 5 في هجمات روسية على منطقة خاركيف

قتل شخص وأصيب أربعة آخرون في هجمات روسية في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا اليوم الأربعاء، وفقا للسلطات المحلية.

وقال ممثلو الادعاء الإقليمي في خاركيف إن شخصا قتل وأصيب اثنان في هجوم وقع في قرية بوروفا وألحق أيضا أضرارا بعشرة منازل ومتاجر ومبنى إداري، وفقا لوكالة رويترز.

وفي قرية روسكا لوزوفا، أصيب شخصان ولحقت أضرار بعشرة منازل في غارة في الساعات الأولى من الصباح استخدمت فيها صاروخين من طراز إس-400، حسبما قال ممثلو الادعاء نقلاً عن معلومات أولية.

ونفت روسيا مراراً وتكراراً استهداف المدنيين منذ شنت غزواً واسع النطاق لجارتها في فبراير/شباط 2022.

وقال الحاكم الإقليمي أوليه سينيهوبوف في يونيو إن الهجمات بالقرب من قرية بوروفا تكثفت مع سعي القوات الروسية لضرب الخدمات اللوجستية والتحقيق في نقاط الضعف في الدفاعات الأوكرانية.

وواصلت روسيا هجومها البري على شمال منطقة خاركيف في مايو، لتفتح جبهة جديدة في الحرب المستمرة منذ 28 شهرا.