تعرف على سعر الذهب اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024

استقر سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024 عند اخر مستويات حققها مساء أمس حيث ارتفع بنحو 10 جنيهات للعيار 21 .

سعر الذهب

سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 3606 جنيهًا

سجل سعر الجرام عيار 21 نحو 3155 جنيهًا.

سجل سعر الجرام عيار 18 نحو 2704 جنيهًا

سجل سعر الجرام عيار 14 نحو 2103 جنيهًا

سجل سعرالجرام عيار 10 نحو 1502 جنيه

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 25240 جنيهًا.

سجل سعرالذهب عالمياً نحو 2338 دولاراً

حافظ الذهب على استقراره خلال شهر يونيو ولم يستسلم إلى انهيار السعر ليبقى حتى الآن متماسك فوق المستوى 2300 دولار للأونصة، رغم ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول من المعتادة.

وتتوقع المؤسسات المالية العالمية أن يسجل الذهب مستويات تاريخية جديدة قبل نهاية العام.