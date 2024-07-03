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الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تعرف على سعر الذهب اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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استقر سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024 عند اخر مستويات حققها مساء أمس حيث ارتفع بنحو 10 جنيهات للعيار 21 .

سعر الذهب 

سجل سعر الجرام عيار 24  نحو 3606 جنيهًا

سجل سعر الجرام عيار 21  نحو 3155 جنيهًا.

سجل سعر الجرام  عيار 18 نحو 2704 جنيهًا

سجل سعر الجرام عيار 14 نحو 2103 جنيهًا

سجل سعرالجرام  عيار 10 نحو 1502 جنيه

سجل سعر الجنيه الذهب نحو  25240 جنيهًا.

سجل سعرالذهب عالمياً نحو  2338 دولاراً

حافظ الذهب على استقراره  خلال شهر يونيو ولم يستسلم إلى انهيار السعر ليبقى حتى الآن متماسك فوق المستوى 2300 دولار للأونصة، رغم ارتفاع  أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول من المعتادة.  

وتتوقع المؤسسات المالية العالمية أن يسجل الذهب مستويات تاريخية جديدة قبل نهاية العام.

الذهب سعر الجرام سعر الذهب