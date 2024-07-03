السبت المقبل .. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تنظم احتفالية الصحافة والدوريات القبطية

أعلن المتروبوليت جيورجيوس مطران غينيا والمُعْتَمَد البطريركي في اليونان عن تنصيب المطران نيقوديموس متروبوليتًا على إبراشية نيجيريا وذلك تحت بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا البابا ثيودروس، في كاتدرائية كنيسة قيامة الرب بمدينة لاغوس.

ونقل المتروبوليت جيورجيوس للمتروبوليت نيقوديموس تمنيات وبركات والمحبة الأبوية، للبابا البطريرك ثيودروس الثاني، وذلك خلال القداس الالهي مؤكداً أنه أرسل إلى نيجيريا كاهناً عمل بجد إلى جانب البطريرك في الإسكندرية في أيام صعبة ولكنها مشرقة ومبدعة والذي عانى لسنوات عديدة مع الجماعة في ألمانيا وجنوب أفريقيا. وهو الآن في نيجيريا، سيعمل بنفس القدر من الجدية لقيادة الكنيسة الأرثوذكسية في أكبر دولة في أفريقيا وأكثرها اكتظاظًا بالسكان. ناصحًا له بالتركيز دائمًا على المؤمنين وتعليم الشباب. وتعليم الأطفال الصغار وبشكل عام احتياجات المجتمع المحلي وتحديات العصر. وشكر جميع الحاضرين، وتمنى للمتروبوليت الجديد كل التوفيق.

بعد ذلك، في كلمته شكر المتروبوليت الجديد غبطة البابا البطريرك ثيودوروس على الحب الذي أحاط به خلال سنوات خدمته في البطريركية قريبًا منه كسكرتير عام للمجمع المقدس وكأسقف مساعد لغبطته، وعلى الشرف الكبير لانتخابه مطرانًا على نيجيريا.

وأكد المطران الجديد في كلمته: "إنني لا آتي كمعلم لكم، بل كعامل في كرم المسيح، مكرس لحماية الاستمرارية الروحية وبناء الشعب الأرثوذكسي في نيجيريا. بإجلال عميق وإحساس بالواجب العالي، فأنا أخلف رئيسًا هرميًا ذا نطاق واسع، الطوباوي الذكر المطران ألكسندر، الذي كرّس حياته لإنشاء هذه الكاتدرائية والمركز التبشيري. كما أشكر أعضاء المجمع المقدس في بطريركية الإسكندرية الذين قبلوا بتصويتهم الكريم انتخابي".

حضر القداس الإلهي ومراسم التتويج رجال الدين من أبرشية نيجيريا، وممثل أبرشية الروم الكاثوليك في لاغوس ومن الطوائف الأخرى، و أناستاسيوس ليفنتيس المفوض السامي الفخري لجمهورية قبرص لدى نيجيريا.

وفي المساء، أقيم حفل استقبال للضيوف الرسميون ورجال دين وعائلة المتروبوليت في أحد الفنادق اللبنانية الأرثوذكسية المعروفة.

وقبل حفل الاستقبال تلقى المتروبوليت جيورجيوس تهاني ملك نيجيريا فريدريك أوباتيرو أكينرونتان، وأجرى معه محادثة استمرت بضع دقائق

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