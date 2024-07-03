مَن هو أيمن عطية محافظ القليوبية الجديد؟

ساعات تفصلنا عن حلف المحافظين الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب تشكيل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، حيث قال مصدر حكومي في تصريحات اليوم، إنه تم تعيين المهندس أيمن عطية محافظا للقليوبية خلفا للواء عبد الحميد الهجان المحافظ السابق، والذي غادر المحافظة اليوم بعد إعلان ملامح التشكيل الوزاري وحركة المحافظين.

وكشفت مصادر مطلعة في محافظة القليوبية، أنه تم التواصل مع المحافظ الجديد وأنه من محافظة الإسكندرية ويعمل مهندسا ويعد من أبرز مسئولي شركة المقاولون العرب وعضوا بمجلس إدارة الشركة، وعمل نائب مدير التحالف المنفذ لمشروع سد ومحطة جوليوس نيريرى الكهرومائية بتنزانيا، وهو أحد المشروعات المهمة ويعد المحافظ الجديد من أهم خبراء إدارة المشروعات الكبرى في مصر وخارجها.