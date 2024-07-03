4 يوليو.. فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة مصر للمقاصة

أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة لمدة 3 سنوات 2024-2027، على أن تقبل طلبات الترشح بداية من يوم الخميس الموافق 4 يوليو 2024 ولمدة خمسة أيام عمل.

وتتم الانتخابات وفقًا لأحكام النظام الأساسي للشركة، وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 136 لسنة 2024 بشأن ضوابط تشكيل مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وشروط الترشح العضوية مجلس الإدارة.

_ دون الإخلال بالتعهدات والإقرارات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 136 لسنة 2024 يتعين أن يرفق بطلب الترشح السيرة الذاتية للمرشح والأوراق والمستندات التالية:

1- الأوراق والمستندات المؤيدة لبيانات السيرة الذاتية للمرشح.

2- صورة تحقيق شخصية ساري وصورة شخصية حديثة للمرشح.

3- صحيفة الحالة الجنائية حديثة لم يمر على استخراجها أكثر من شهر.

4- إقرارات وتعهدات من المرشح والجهة المرشحة باستيفاء الشروط والمعايير التي يجب توافرها في الشخص الطبيعي المرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، وكذلك في الجهة المرشحة له، بالإضافة إلى صورة طبق الأصل من السجل التجاري للجهة المرشحة، صورة حديثة لم يمر على استخراجها أكثر من ثلاثة أشهر.

على أن تتعدد الإقرارات والتعهدات بعدد هذه الشروط والمعايير وبالصيغة الواردة فيها، وأن تكون هذه الإقرارات والتعهدات على مطبوعات الجهة المرشحة ومعتمدة ممن له حق التوقيع عنها وممهورة بخاتمها.

_في حالة الترشح على قائمة المستقلين يتم توقيع المرشح بنفسه أو بتوكيل خاص يبيح التوقيع على طلب الترشح والإقرارات والمستندات المطلوبة أو اعتماد هذه المستندات بصحة توقيع بنكية.

_ يجب أن يكون المرشح لتمثيل شركات السمسرة أو الشركات أمناء الحفظ رئيسًا لمجلس إدارتها أو عضوا منتدبًا لها، وأن يكون المرشح لتمثيل أمناء الحفظ من البنوك المسؤول عن نشاط أمناء الحفظ لدى البنك.

- يجب أن يكون المرشح لتمثيل الشركات المقيد أسهمها لدى شركة الإيداع رئيسًا لمجلس إدارتها أو عضوا منتدبا لها.

- تتم أية إعلانات للمساهمين بشأن ترشح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة على موقع الشركة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت وعلى النظام الآلي للشركة وعلى شاشة الإعلانات بالبورصة، ويتم تسليم خطابات لذوى الشأن في المسائل الخاصة أو التي ليست لها طابع العمومية.

- يتم تسليم أوراق الترشح بمقر القطاع القانوني بالشركة بالطابق السابع من العقار رقم 70 شارع الجمهورية -القاهرة خلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الرابعة والنصف عصرًا مقابل قائمة استلام تتضمن بيان الأوراق المسلمة، ويوقع المستلم على قائمة الاستلام وأمام نواقص المستندات إن وجدت.

- يتم تشكيل لجنة من الشركة لاستلام طلبات الترشح وتبويبها وإعدادها لإرسال ملف خاص بكل مرشح إلى الهيئة يتضمن الطلب ومرفقاته، ويتم استلام طلب الترشح الترشح والمستندات المرفقة به بقائمة استلام خاص بكل فئة من فئات المرشحين.